Bern - Der Stabilisierungsteil des neuen EU-Vertragspakets soll dem Volks- und dem Ständemehr unterstellt werden. Dieser Ansicht ist die Staatspolitische Kommission des Nationalrates. Die grosse Kammer wird in der Wintersession über die Frage entscheiden. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) will ein obligatorisches Referendum für den Stabilisierungsteil des EU-Vertragspakets. Sie beschloss diesen Antrag in einem Mitbericht mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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