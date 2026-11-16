Take-Two hat Ende Oktober bei rund 190 US$ gedreht und zieht seither an. Der Rückgang reichte bis in die Zone zwischen 188,30 und 197,10 US$. Dort griffen Anleger zu. Zuletzt schloss die Aktie bei 227,82 US$, knapp +20% über dem damaligen Stand. Bis zum nächsten Reaktionsbereich zwischen 258,30 und 266,20 US$ bleiben noch gut 13%. Gleichzeitig wächst die Euphorie vor dem wohl meisterwarteten Spiel der Branche. Tragen die Käufer den Anstieg bis dorthin, ...

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