München - Der Anstieg der Strompreise in der Energiekrise 2021/2022 ist wohl nicht allein mit höheren Erzeugungskosten zu erklären. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Ifo-Instituts hervor.



Für die Untersuchung wurden die Preise für Marktsituationen simuliert, in denen die Preise unter Wettbewerbsbedingungen entstehen, und diese mit den tatsächlichen Preisen verglichen. Ab September 2021 lagen die Marktpreise im Schnitt rund 45 Euro je Megawattstunde über den simulierten Preisen. Selbst unter Einberechnung von erhöhten Erzeugerpreisen betrug die Differenz noch rund 20 Euro je Megawattstunde. "Die Rekordstrompreise waren nicht allein eine Folge des Gaspreisschocks, sondern auch einer Struktur, welche den Missbrauch von Marktmacht zulässt", sagte Ifo-Forscher Till Fladung.



Die fünf größten Unternehmen in der Branche besitzen zusammen rund 56 Prozent der konventionellen Kraftwerkskapazität in Deutschland. Dies führe dazu, dass in vielen Stunden die Stromversorgung in Deutschland ohne die Produktion einzelner Unternehmen nicht gewährleistet werden könne, so das Ifo-Institut. Insgesamt erzielten die größten Stromkonzerne den Berechnungen zufolge aufgrund ihrer Marktmacht von September 2021 bis Ende 2022 zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur