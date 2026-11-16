Kornelius Purps (antea): Wenn nur noch die Nullen zählen

13.11.2026 -

Wenn nur noch die Nullen zählen

Je älter ich werde, desto geringer ist mein Respekt vor einem Freitag, den 13. Das liegt wohl daran, dass schon zu viele Unglückstag-Freitage an mir vorbeigezogen sind, deren Dramaturgie sich nicht entscheidend von einem, sagen wir, Dienstag, den 27. unterschieden haben. Heute ist es anders. Einer Studie aus dem Jahr 1960 zufolge droht heute der Weltuntergang.

Damit Sie auf Ihrer Reise ins Jenseits etwas zu lesen haben, schreibe ich schnell noch eine CONCLUSIO. Dem Rahmen angemessen schauen wir heute vor allem auf die ganz großen Zahlen jenseits der Billionen-Schwelle.

Das nach Marktkapitalisierung (ehemals) wertvollste Unternehmen der Welt, NVIDIA, bestimmt seit einer Woche die Schlagzeilen. Der (ehemalige) CEO Jen-Hsun "Jensen" Huang habe nicht weniger als drei Affären gepflegt, eine davon mit einer angeblichen chinesischen Spionin. Sollte der heutige Weltuntergang noch abgewendet werden, dürfen wir uns auf eine spannende Verfilmung freuen. Im Zuge der jüngsten Enthüllungen brach der Kurs der NVIDIA-Aktie um zwanzig Prozent ein, womit das Unternehmen auf Rang zwei der Liste der wertvollsten Unternehmen abrutschte.