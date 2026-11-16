Bern - Dem Stabilisierungsteil des EU-Vertragspakets soll nicht nur eine Mehrheit der Stimmberechtigten, sondern auch die Mehrheit der Kantone zustimmen. Dieser Ansicht ist die Staatspolitische Kommission des Nationalrates. In der Wintersession entscheidet der Nationalrat über die Frage. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) will ein obligatorisches Referendum für den Stabilisierungsteil des EU-Vertragspakets. Sie beschloss diesen ...

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