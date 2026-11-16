Die Preise für Photovoltaik-Module sinken in einzelnen Segmenten leicht, während Hersteller höhere Preise für Heimspeicher ankündigen. Martin Schachinger analysiert in seinem Martkkommentar die Vorzieheffekte zum Jahresende und erklärt, welche Folgen eine verspätete EU-Genehmigung für das EEG 2027 für neue Solarprojekte haben könnte. So wie in der Natur vor einem Sturm oft eine etwas lähmende Stimmung herrscht, verzeichnen wir in Deutschland auch Stille und vermeintliche Untätigkeit, allerdings ...

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