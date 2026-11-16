Hamburg (ots) -- Europäische Auszeichnung für innovative Notfall- und Pflegeversorgung- Sektorenübergreifendes Modell für virtuelle Krankenhausstationen setzt sich in Prag gegen 140 europäische Projekte in der Kategorie "The power of cooperation" durch.Das Innovationsfondsprojekt "VirtualWard (https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/digitalisierung/virtual-ward)" der Asklepios Kliniken ist am 10. November bei den European Private Hospital Awards (https://www.europeanprivatehospitalawards.eu/) in Prag mit dem 1. Platz in der Kategorie "The power of cooperation" ausgezeichnet worden. Die Initiative setzte sich in einem hochkarätigen internationalen Wettbewerb gegen insgesamt 140 eingereichte Projekte aus acht Kategorien durch. Mit VirtualWard ermöglicht Asklepios Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen eine medizinische Behandlung auf Krankenhausniveau direkt in ihrer vertrauten Umgebung. Dafür bündeln die Projekte in den Asklepios Kliniken Nord-Heidberg (Hamburg) und Langen ärztliche Expertise, pflegerische Kompetenz und Telemedizin über Sektorengrenzen hinweg."Projekte, bei denen medizinische Innovation und gelebte Zusammenarbeit unmittelbar unseren Patientinnen und Patienten zugutekommen, machen mich besonders stolz", betont PD Dr. med. Sara Sheikhzadeh, Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Gruppe. "Als CMO sehe ich in VirtualWard einen wichtigen Ansatz für die Versorgung von morgen: Medizinische Verantwortung und Qualität bleiben im Mittelpunkt, während wir neue Behandlungswege erschließen."Jan Ries, Projektmanager von VirtualWard aus dem Asklepios Konzernbereich Integrated & Digital Care (geleitet von Dr. Benedikt Simon), nahm die Trophäe in Prag entgegen. "Die Auszeichnung ist ein starkes Zeichen dafür, dass innovative, sektorenübergreifende Versorgung funktioniert und Zukunft hat", erklärt Ries. Dieser Meinung war auch die internationale Jury: Sie befand, dass die Projektbeteiligten mit VirtualWard den Nerv der Zeit treffen. Als beispiellos hob die Jury zudem die enge Kooperation der zahlreichen Pflegeinrichtungen mit Asklepios hervor, die entscheidend sei, um innovative Ansätze ganzheitlich im Gesundheitswesen voranzutreiben."Der Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn die Asklepios Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Krankenkassen und weitere Partner Versorgung gemeinsam neu denken. VirtualWard ermöglicht Versorgung in vertrauter Umgebung, entlastet stationäre Kapazitäten und ist damit ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung", so das gemeinsame Statement der beiden Asklepios CEO Joachim Gemmel und Marco Walker. Man wolle den Weg konsequent weitergehen: "Mit 'VirtualWard Schwangere' planen wir, den Ansatz auf eine weitere Patientengruppe zu übertragen, und blicken gespannt auf die Entscheidung des Innovationsausschusses."Ärztliche Expertise und Telemedizin über Sektorengrenzen hinwegFür das Konzept werden ärztliche Expertise, pflegerische Kompetenz und moderne Telemedizin über Sektorengrenzen hinweg miteinander verbunden. Das Projekt wird seit November 2025 in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg und der Asklepios Klinik Langen erprobt und durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA / Innovationsausschuss) gefördert. Ziel ist es, für die sehr vulnerable Gruppe hochbetagter und multimorbider Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner körperlich wie psychisch belastende Notfalltransporte und stationäre Klinikaufenthalte zu vermeiden.Breit aufgestelltes Netzwerk aus Pflege und KrankenkassenDer Erfolg von VirtualWard stützt sich auf eine partnerübergreifende Zusammenarbeit zwischen Akutkrankenhäusern, Pflegeanbietern und Kostenträgern:- Beteiligte Pflegeeinrichtungen: Hospital zum Heiligen Geist, Diakoniestiftung Alt-Hamburg, DRK Kreisverband Offenbach e.V., Kursana, Korian Deutschland und Johanniter GmbH- Konsortialpartner: AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, BARMER, BKK Dachverband e.V., Mobil Krankenkasse sowie Techniker KrankenkasseDie Telemonitoring-Plattform wird von Doccla (https://www.doccla.de/) gestellt. Evaluiert wird das Innovationsfonds-Projekt vom inav - Institut für angewandte Versorgungsforschung (https://inav-berlin.de/).Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. 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