Wollerau SZ/Zürich/Hamburg - Die Outdoor Media AG mit Sitz in Zürich und die deutsche Weischer.OOH aus Hamburg haben die Gründung eines neuen Unternehmens vereinbart. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, soll die in Wollerau ansässige Weischer.OOH Schweiz AG den gesamten Schweizer Markt für Aussenwerbung abdecken. Die Outdoor Media ist seit etwa 25 Jahren im Schweizer Aussenwerbemarkt tätig. Dabei hat das Unternehmen viele relevante Erkenntnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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