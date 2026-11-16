Wollerau SZ/Zürich/Hamburg - Die Outdoor Media AG mit Sitz in Zürich und die deutsche Weischer.OOH aus Hamburg haben die Gründung eines neuen Unternehmens vereinbart. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, soll die in Wollerau ansässige Weischer.OOH Schweiz AG den gesamten Schweizer Markt für Aussenwerbung abdecken. Die Outdoor Media ist seit etwa 25 Jahren im Schweizer Aussenwerbemarkt tätig. Dabei hat das Unternehmen viele relevante Erkenntnisse ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.