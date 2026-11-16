Aktuell läuft die Debatte über Wechselrichter und Batteriespeicher in der EU auf Hochtouren. Dabei geht es vor allem um den Aspekt der Cybersecurity und mögliche Angriffe au die kritische Infrastruktur in Europa durch ausländische Unternehmen. Bereits zu Jahresbeginn sickerten Pläne der EU-Kommission zur Überarbeitung ihres Cybersichergesetzes durch, wonach auch ein Verbot von Photovoltaik-Wechselrichtern aus China nicht ausgeschlossen wurde. Noch sind die Verhandlungen in Brüssel aber nicht abgeschlossen, gleichzeitig werden aber auch mit dem EU-Industrial Accelerator Act (IAA) höhere Anforderungen ...

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