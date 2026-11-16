Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Oktober mehr Gästeübernachtungen verzeichnet. Die Zahl der Logiernächte stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) auf Basis einer ersten Schätzung am Montag mitteilte. Sowohl Gäste aus dem Ausland als auch aus der Schweiz übernachteten im Oktober häufiger in Schweizer Hotels. Bei den ausländischen Gästen stieg die Zahl der Logiernächte um 2,3 Prozent, bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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