Grünheide - Tesla will drei Milliarden Euro in den Ausbau seines Werks in Grünheide investieren. Das kündigte das Unternehmen am Montag an.



Mit der Investition soll ein neues Produktionsgebäude errichtet werden, in dem bis zu eine Million Cybercabs, autonome Robotaxis, produziert werden können. Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, während die Produktion im Jahr 2029 starten soll. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude soll noch in diesem Jahr eingereicht werden.



Die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen war zuletzt wieder gestiegen, was dem Unternehmen ermöglichte, seine Ausbaupläne fortzusetzen. Die Fabrik in Grünheide, die im März 2022 eröffnet wurde, beschäftigt derzeit rund 13.000 Mitarbeiter. Mit dem geplanten Ausbau sollen mehrere Hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem plant Tesla, die Batteriezellfertigung in Grünheide auszubauen.





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