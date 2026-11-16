Zürich - KI wird im Arbeitsalltag regelmässig genutzt, doch vertiefte Kompetenzen sind nach Einschätzung der befragten IT-Führungskräfte noch wenig verbreitet. Das zeigt der «CIO Survey 2026» von PwC: In der Schweiz sehen 56 % der Befragten die Mehrheit ihrer Mitarbeitenden als regelmässige KI-Nutzende. Nur 3 % sehen diese Mehrheit auf dem in der Studie als «KI-Praktikerinnen und -Praktiker» bezeichneten Kompetenzniveau. Für die nächsten 12 bis 18 ...

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