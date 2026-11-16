Die deutschen Aktienbörsen haben eine sehr gute Handelswoche hinter sich, bei der vor allem die Blue Chips des Deutschen Aktienindex (Dax) gesucht waren und diesen zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch getrieben haben. Als Grund für den Kursanstieg nannten Händler insbesondere den zeitweilig sinkenden Ölpreis und gute Zahlen im Rahmen der laufenden Quartalsberichtssaison. Wir stellen den Wochenausblick der Börse München vor… Rückblick: Neues Rekordhoch im Dax Auch eine weltweite Erholung bei ...

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