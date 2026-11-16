DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 71
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 71
München (pta000/16.11.2026/15:54 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 15. November 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 613.342 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 09.11.2026 5.000 59,2257 Xetra 10.11.2026 5.000 58,7979 Xetra 11.11.2026 150.000 57,8348 Xetra 12.11.2026 40.481 57,4105 CEUX 12.11.2026 12.688 57,3692 TQEX 12.11.2026 164.938 57,4259 Xetra 13.11.2026 61.573 57,6083 CEUX 13.11.2026 21.737 57,5896 TQEX 13.11.2026 151.925 57,6165 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1794840840471 ]
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(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)