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WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW
Xetra
16.11.26 | 17:35
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Dow Jones News
16.11.2026 16:27 Uhr
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PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 71

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 71

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 71

München (pta000/16.11.2026/15:54 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 15. November 2026 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 613.342 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
09.11.2026  5.000                59,2257                  Xetra 
10.11.2026  5.000                58,7979                  Xetra 
11.11.2026  150.000               57,8348                  Xetra 
12.11.2026  40.481                57,4105                  CEUX 
12.11.2026  12.688                57,3692                  TQEX 
12.11.2026  164.938               57,4259                  Xetra 
13.11.2026  61.573                57,6083                  CEUX 
13.11.2026  21.737                57,5896                  TQEX 
13.11.2026  151.925               57,6165                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794840840471 ]

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(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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