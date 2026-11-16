Washington - US-Präsident Donald Trump «hätte nichts dagegen», wenn der zurückgetretene Nvidia -Chef Jensen Huang an die Spitze des Chip-Riesen zurückkehren würde. «Ich denke, er hat eine grosse Lektion gelernt», sagte Trump vor Journalisten am Weissen Haus. Fragen dazu folgten auf einen Medienbericht am Wochenende, wonach Verbündete Huangs Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat ausüben, ihn wieder als Chef einzusetzen. Der 63-jährige Huang war am Donnerstag ...

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