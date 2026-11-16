PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen US-Börsen haben am Montag auch Europas Aktienmärkte überwiegend in Mitleidenschaft gezogen. Der EuroStoxx 50 weitete am Nachmittag seine Verluste aus und schloss 0,60 Prozent tiefer mit 6.348,35 Punkten. Ähnlich erging es dem Londoner FTSE 100 mit einem Abschlag von 0,09 Prozent auf 10.892,93 Punkte. Der Züricher SMI gewann nach einem Rekordhoch am Ende 0,57 Prozent auf 15.192,58 Zähler.

Dies- wie jenseits des Atlantiks zählten Technologiewerte zu den größten Verlierern: Während der New Yorker Tech-Index Nasdaq 100 angesichts erneut schwacher Halbleitertitel zum europäischen Handelsende weitere 1,5 Prozent einbüßte, ging es für den europäischen Branchenindex um 1,3 Prozent nach unten.

"Die Skepsis gegenüber dem KI-Boom bleibt bestehen", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Vor allem die anhaltende Schwäche von Nvidia belastet das Vertrauen in den Technologiesektor. Die Bereitschaft, nach den jüngsten Verlusten wieder ins Risiko zu gehen, bleibt entsprechend gering."

Bei dem KI-Chipgiganten steht nach dem Rücktritt von Unternehmenschef Jensen Huang derzeit nicht nur die Führungsfrage im Fokus, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Dazu kommt der am Donnerstag mit Spannung erwartete Mega-Börsengang des KI-Konzerns Anthropic ./gl/he

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