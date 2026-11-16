Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit viel Schwung in die neue Woche gestartet und hat bereits wieder neue Rekordmarken gesetzt. Der hiesige Börsenplatz wurde dabei einmal mehr von seinen defensiven Schwergewichten getragen. Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Vor Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab