Mit dem A2 e-tron bringt Audi ein kompaktes Auto auf den Markt, das nicht so richtig in eine der klassischen Kategorien passen will. In der Audi-internen Logik soll er gleichermaßen den A1 und den Q2 ersetzen. Für VW ist er ein weiteres MEB-Derivat. Aus Sicht der breiten Masse ist er vor allem der Nachfolger des kultigen Ur-A2 von 1999. Wir haben den kompakten Premiumflitzer einen Tag lang unter die Lupe genommen, sowohl das 125-kW-Einstiegsmodell als auch die 240 kW starke Topversion.

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