Knapp 90 Prozent der befragten Finanzierungsexpertinnen und -experten erwarten in den kommenden zwölf Monaten einen weiteren Anstieg der Restrukturierungsfälle im deutschen Mittelstand. Das zeigt der "enomyc Restrukturierungskompass 2026", für den die Mittelstandsberatung enomyc rund 140 Fachleute aus Restrukturierung, Sanierung und Workout befragt hat.Als Hauptursachen für den wachsenden Druck nennen 67 Prozent der Befragten Nachfragerückgang oder Absatzschwäche, gefolgt von hohen Energie-, Material- und Beschaffungskosten sowie Margen- und Preisdruck. Besonders ausgeprägt ist der ...

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