Baden-Baden (ots) -Kriminalfilm von Frédéric Hambalek und Dustin Loose am 25. November im Ersten und ab 19. November in der ARD MediathekMia und Jakob sind sich sicher: Niemals hätte ihr Vater Selbstmord begangen. Um die Theorie der Polizei zu widerlegen, ermitteln sie auf eigene Faust und bringen dabei Lügen und Geheimnisse in ihrer Familie ans Licht. In dem spannenden Kriminalfilm "Chamäleon" erzählen Autor Frédéric Hambalek und Regisseur Dustin Loose vom Erwachsenwerden, einer besonderes Geschwisterbeziehung und der Auseinandersetzung mit schmerzhaften Erkenntnissen. Am Mittwoch, 25. November, 20:15 Uhr wird "Chamäleon" im Ersten ausgestrahlt. Schon ab 19.11. ist der Film der ARD Mediathek zu sehen.Das EnsembleMariella Aumann und Philip Günsch spielen das Zwillingspaar, das eng miteinander verbunden ist und sich wortlos versteht. Fabian Hinrichs, Kim Riedle, Peter Fieseler, Konstantin Lindhorst, Sarah Bauerett, Sithembile Menck, Max Hemmersdorfer, Laura de Boer und Sarina Radomski standen in weiteren Hauptrollen vor der Kamera von Clemens Baumeister. Produziert wurde "Chamäleon" von Sophie von Uslar, Producerin ist Corina Röttger. Der Film ist eine Produktion der Constantin Film im Auftrag des SWR für die ARD.FamilienbandeAls Johannes Kessler in der Nacht seines 50. Geburtstags ums Leben kommt, können die 17-jährigen Zwillinge Mia und Jakob die Erklärung des ermittelnden Kommissars Kramer nicht akzeptieren. Sie sind überzeugt, dass ihr Vater sich niemals umgebracht hätte und es eine andere Erklärung für seinen Tod geben muss. Während ihre Mutter Pina und der Rest der Familie versuchen, den Verlust zu verarbeiten, suchen die beiden Jugendlichen nach Antworten und starten ihre eigenen Ermittlungen in ihrer Familie. Dabei bringen sie Gefühle und Erkenntnisse zum Vorschein, mit denen sie nicht gerechnet hatten - und mit denen fertig zu werden, gar nicht so einfach ist. Alte Konflikte, verschwiegene Familiengeheimnisse und unerwartetes Misstrauen kommen zum Vorschein. Ihre Suche nach der Wahrheit könnte nicht nur die Wahrheit über den Tod ihres Vaters ans Licht bringen, sondern auch die Familie endgültig auseinanderreißen. Doch Mia und Jakob sind entschlossen, das Rätsel um den Tod ihres Vaters zu lösen.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel und Audiodeskription.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/chamaeleon-kriminalfilmFilm vorab für akkreditierte Journalist:innen auf presse.daserste.de (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse)Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6391810