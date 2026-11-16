Paris/London/Zürich - Die schwachen US-Börsen haben am Montag auch Europas Aktienmärkte überwiegend in Mitleidenschaft gezogen. Der EuroStoxx 50 weitete am Nachmittag seine Verluste aus und schloss 0,60 Prozent tiefer mit 6.348,35 Punkten. Ähnlich erging es dem Londoner FTSE 100 mit einem Abschlag von 0,09 Prozent auf 10.892,93 Punkte. Der Züricher SMI gewann nach einem Rekordhoch am Ende 0,57 Prozent auf 15.192,58 Zähler. Dies- wie jenseits des ...

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