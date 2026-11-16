In den USA können jetzt erste Privatpersonen Teslas Cybercab vorbestellen. Doch die Käufer:innen erwarten gleich mehrere Haken. So geht bei dem Robotaxi ohne Lenkrad und Strompedal ohne die monatliche Abogebühr von 299 US-Dollar gar nichts mehr. Anfang September 2026 ist das erste Cybercab-Robotaxi in Austin (Texas) vollautonom und ohne Kontrollperson an den Start gegangen. In den Wochen zuvor waren noch interne Personen an Bord gewesen, um für mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n