In den USA können jetzt erste Privatpersonen Teslas Cybercab vorbestellen. Doch die Käufer:innen erwarten gleich mehrere Haken. So geht bei dem Robotaxi ohne Lenkrad und Strompedal ohne die monatliche Abogebühr von 299 US-Dollar gar nichts mehr. Anfang September 2026 ist das erste Cybercab-Robotaxi in Austin (Texas) vollautonom und ohne Kontrollperson an den Start gegangen. In den Wochen zuvor waren noch interne Personen an Bord gewesen, um für mehr ...

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