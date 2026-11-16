New York - Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen. Ausserdem belasteten die Unsicherheit vor dem Börsengang (IPO) des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia . Der Auswahlindex Nasdaq 100 erlitt mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte den dritten Verlusttag in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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