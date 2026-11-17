Berlin - Eine große Mehrheit der Deutschen spricht sich dafür aus, die Mütterrente trotz der jährlichen Kosten grundsätzlich beizubehalten. Das berichtet das Magazin "Stern" unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage in seinem Auftrag und dem des Senders RTL.



Demnach befürworten 80 Prozent der Befragten die Beibehaltung. Nur 14 Prozent sind dafür, die Mütterrente wieder abzuschaffen. Sechs Prozent antworteten mit "weiß nicht". Dieses Meinungsbild fiel in allen Bevölkerungs- und Wählergruppen ähnlich eindeutig aus. Vor allem Frauen sprachen sich für die Mütterrente aus (85 Prozent), bei den Männern waren es 74 Prozent.



Eltern werden bei der gesetzlichen Rente Erziehungszeiten angerechnet, in denen sie nicht berufstätig waren. Das betrifft vorwiegend Frauen, die häufiger als Männer zu Hause bleiben, um Kinder zu versorgen. Mit der sogenannten Mütterrente sollen Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, mit Müttern und Vätern bei der Rente gleichgestellt werden, deren Kinder später zur Welt kamen. Befürworter sehen in der Mütterrente eine notwendige Anerkennung, Kritiker halten die jährlichen Kosten von mehreren Milliarden Euro für zu hoch.



Die Ausweitung der Mütterrente wurde im Dezember von Union und SPD beschlossen. Sie soll ab 2027 greifen. Die tatsächliche Auszahlung wird allerdings aufgrund technischer Umstellungen bei der Rentenversicherung voraussichtlich erst 2028 erfolgen. Das wird den Bund rund 5 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr kosten. In der Koalition wird daher heftig um die Ausweitung der Mütterrente gestritten. Einige Abgeordnete fordern, das Gesetz rückgängig zu machen, um stattdessen die Senkung der Stromsteuer zu finanzieren. CSU-Chef Markus Söder lehnt das ab.



Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte 1.000 Deutsche für die Erhebung am 12. und 13. November 2026.





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