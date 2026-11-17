Washington - Neue US-Geheimdienstinformationen sollen darauf hindeuten, dass der Iran Pläne entwickelt, um hochrangige ehemalige Mitglieder der Trump-Regierung in Washington mit einer sogenannten "schmutzigen Bombe" oder einer chemischen Waffe anzugreifen. Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf mehrere hochrangige US-Beamte.



Die Planungen seien derzeit aber eher als "Option" zu verstehen und nicht als Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff, so die Quellen. Dennoch seien die Pläne sehr spezifisch und hätten zu einer intensiven US-Notfallplanung geführt. Es sei noch unsicher, ob seitens des Irans bereits eine solche Entscheidung gefallen sei.



Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, dass die USA alle potenziellen Bedrohungen überwachen, es jedoch derzeit keine glaubwürdigen Hinweise gebe.



Mehrere US-Beamte sollen gewarnt haben, dass die Vereinigten Staaten äußerst anfällig für Angriffe mit unkonventionellen Waffen seien. "Schmutzige Bomben", bei denen radioaktive Materialien in eine konventionelle Bombe eingebaut werden, seien relativ einfach zu montieren. Der Iran müsste nicht unbedingt ausgebildete Agenten ins Land schmuggeln, sondern lediglich eine Person innerhalb der USA überzeugen, den Angriff auszuführen.



Angeblich soll es Hinweise darauf geben, dass der Iran möglicherweise bereits Materialien zur Bombenherstellung in den USA gelagert habe. Die Glaubwürdigkeit dieser Informationen sei aber "umstritten", heißt es in dem CNN-Bericht.





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