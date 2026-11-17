DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTZ - Aus dem Motorenbauer Deutz soll ein breiter aufgestellter Industriekonzern werden. Vorstandschef Sebastian Schulte setzt auf Verteidigung, Energie und neue Antriebe - und nimmt Einschnitte im Kerngeschäft in Kauf, wie er im Handelsblatt-Interview sagte. "Was wegbricht, lässt sich im Zweifel nicht eins zu eins durch Neues kompensieren", sagte Schulte. Zugleich investiert Deutz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in einen neuen Motor aus Köln. Beim Umbau will Schulte nicht nachlassen: "Die Geschwindigkeit war und ist alternativlos." (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Eine Moskauer Tochtergesellschaft der DB Cargo hat trotz Ukrainekrieg offenbar Geschäfte mit der russischen Staatsbahn (RZD) gemacht. Das hat das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfahren. Wie die Jahresabschlüsse der Moskauer Tochter belegen, sind seit Beginn des Ukrainekriegs umgerechnet rund 400 Millionen Euro an die Moskauer Tochtergesellschaft geflossen. Noch im Mai 2026 hat sich die OOO DB Cargo Russija beim russischen Verkehrsministerium offiziell als Spediteur registrieren lassen. Sie organisiert den Transport von Containerzügen zwischen China und Europa durch Russland. Wer durch Russland fährt, bezahlt die russische Staatsbahn, etwa um deren Gleise, Lokomotiven und Personal zu nutzen. Schätzungsweise könnten so mehrere hundert Millionen Euro an die RZD, das russische Pendant zur Deutschen Bahn, geflossen sein. Die RZD gilt als Lebensader der russischen Armee. Russland befördert seine Truppen und militärisches Gerät darüber. Ein Sprecher der DB Cargo teilt auf Anfrage mit: "DB Cargo hält sich vollumfänglich an die EU-Sanktionen und fährt keine eigenen Züge durch Russland." (Handelsblatt)

TRUMP MEDIA - Die Mediengruppe der Trump-Familie könnte bald gezwungen sein, Vermögenswerte im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar zu verkaufen, einschließlich eines Teils ihrer Krypto-Bestände. Alternativ müsste sie teure neue Kredite aufnehmen. Das Unternehmen steht unter Druck, Schulden in Höhe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückzuzahlen. Die Trump Media & Technology Group betreibt die App Truth Social und wird von der Familie von Donald Trump kontrolliert. Das Unternehmen muss bis zum 30. November Wandelanleihen zurückzahlen. Diese hatte es im vergangenen Mai verkauft, um den Aufbau einer "Bitcoin-Reserve" zur Hortung digitaler Währungen zu finanzieren. Die Aktien von TMTG sind jedoch eingebrochen. Zudem ist der Bitcoin im vergangenen Jahr um etwa ein Drittel gefallen. (Financial Times)

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November 17, 2026 00:37 ET (05:37 GMT)

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