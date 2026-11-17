Wallisellen - Weltweit erstmals haben Forschende von Coral Spawning International mithilfe von Canon Ultraschalltechnologie Eizellen im Inneren lebender Korallen sichtbar gemacht. Coral Spawning International (CSI) hat gemeinsam mit Canon Medical Systems UK und Canon EMEA erfolgreich die weltweit erste Ultraschalluntersuchung an lebenden Korallen durchgeführt, bei der sich entwickelnde Eizellen identifiziert wurden. Zum Einsatz kam das Aplio i700, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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