Die Wall Street sackt ab, woraufhin auch Asiens Chipwerte folgen. Dem DAX droht ein schwächerer Start. Heute könnten Nvidia, das ZEW und die US-Konsumdaten für neue Impulse sorgen. Der Ölpreis fällt weiter. Märkte am Morgen.

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