© Foto: Arne Dedert - dpaDie Wall Street sackt ab, woraufhin auch Asiens Chipwerte folgen. Dem DAX droht ein schwächerer Start. Heute könnten Nvidia, das ZEW und die US-Konsumdaten für neue Impulse sorgen. Der Ölpreis fällt weiter. Märkte am Morgen.
Enthaltene Werte: US67066G1040,DE0008469008,US3159128087,US2605661048,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,2455711,2455717,KRD020020016,HK0000004322,XC0007924514,CNM0000001Y0,BTC~USD,WSOANTHRO000Den vollständigen Artikel lesen
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