NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3760 Pence auf "Outperform" belassen. Die datenbasierte Risikoanalyse für den Versicherungssektor sei ein attraktives Geschäftsfeld, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Der Service sei ein wichtiges Rädchen vor allem auf dem riesigen US-Markt. Hier gehe es um Datenaustausch, vor allem in solchen Fällen, wenn Versicherte einen Anbieter suchen oder diesen wechseln. Ferner könnten Assekuranzen die analysierten Daten für die Einschätzung von Risiken und Preisen nutzen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC



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