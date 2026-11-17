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Erst ging es steil bergab, dann fast genauso steil wieder hinauf. Innerhalb von nur 24 Stunden hat die Aktie von CTS Eventim Anleger ordentlich durchgeschüttelt. Das dritte Quartal enttäuschte, die Prognose bleibt trotzdem stehen. Die Analysten sind überwiegend freundlich gestimmt, und ihre Kursziele liegen weit über dem aktuellen Preis. Und im Chart ist jetzt etwas passiert, auf das viele lange gewartet haben. Ein Signal, bei dem Trader aufhorchen. Was steckt dahinter, wie weit kann es gehen und wo wird es gefährlich? Am 20. November steht zudem der Kapitalmarkttag an. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Lesen Sie jetzt gerne weiter!

Schwaches Quartal, starke neun Monate

Der vergangenen Donnerstag war für Eventim-Aktionäre ein harter Tag. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 5,3 Prozent auf 809,1 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA fiel um 2,6 Prozent auf 133,8 Millionen Euro. Beides lag unter den Erwartungen der Analysten. Immerhin stieg die Marge leicht auf 16,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie rutschte im Quartal allerdings um gut 16 Prozent auf 0,52 Euro ab. Schuld daran ist vor allem das Live-Geschäft. Der Umsatz dort sank um 11,7 Prozent auf 585,6 Millionen Euro. Es gab weniger große Tourneen, und im Vorjahr hatte ein Mega-Act die Zahlen nach oben getrieben. Das Ticketing lief dagegen rund. Hier legte der Umsatz um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro zu. Über neun Monate steht beim Umsatz ein Plus von 8,1 Prozent und die Jahresprognose bleibt unverändert.





Charttechnik

Beim Blick auf den Chart wird es spannend. Der 50er SMA hat den 200er SMA hat den 200er SMA von unten nach oben geschnitten, ein Golden Cross also. Solche Signale gelten als guter Hinweis auf einen drehenden Trend, zudem schon seit Monaten die Aktie zwischen 50 und 65 Euro hin und her pendelt. Nach dem Sprung auf rund 61 Euro steht sie nun nah am oberen Rand dieser Spanne. Das "Halbjahreshoch bei 65 Euro" ist der nächste echte Test. Gelingt der Ausbruch, ist Luft nach oben. Viele Trader schauen dann auf die Kurslücke bei 96 Euro. Ein Gap Closing wäre das große Ziel, auch wenn der Weg dorthin weit ist. Der RSI liegt bei etwa 45. Die Aktie ist also nicht überhitzt, Platz nach oben ist da. Wichtig bleibt die Marke von 55 Euro. Fällt der Kurs darunter, sähe das Bild deutlich schwächer aus und der Ausbruch wäre zunächst ad acta gelegt.





Was tun?

Es ist nicht ganz einfach, denn die Quartalszahlen waren schwach, doch die Prognose steht dennoch. Das Ticketing wächst zweistellig, das Live-Geschäft hängt am Tourneekalender. Die Analysten sind mehrheitlich positiv: Die Deutsche Bank sieht 100 Euro, MWB 93,50 Euro, im Schnitt liegt das Ziel bei über 90 Euro. Seit Jahresbeginn steht die Aktie dennoch klar im Minus. Das Forward-KGV von rund 17 halten manche Beobachter für fair. Charttechnisch spricht das Golden Cross für Chancen, solange die 55 Euro halten. Der Kapitalmarkttag am 20. November könnte neue Impulse bringen, auch höhere Jahresziele sind denkbar. Genauso gut kann er enttäuschen, etwa wegen der Anlaufkosten in Mailand. Anleger können erst einmal beobachten und auf den Ausbruch über 65 Euro warten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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