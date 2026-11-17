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Nach den Quartalszahlen steht der Quantensektor unter Druck. Doch Annealing, Gatterrechner und Quantensoftware folgen unterschiedlichen technologischen Ansätzen und Geschäftsmodellen. Was D-Wave, IBM und Quantum X Labs unterscheidet.

48 Millionen US-Dollar Verlust bei 4,5 Millionen US-Dollar Umsatz: Mit diesen Zahlen für das dritte Quartal trat D-Wave Quantum Inc. (WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099) am 10. November vor die Anleger. Gleichzeitig meldete das Unternehmen nach eigenen Angaben Rekordaufträge; Berichten zufolge legte der Auftragseingang um 611 Prozent zu. Die Aktie gab dennoch zeitweise knapp acht Prozent nach. Auf Sicht von drei Monaten steht ein Minus von rund 45 Prozent zu Buche, auf Jahressicht von gut 62 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 3,6 Milliarden Euro.

Die Frage dahinter ist grundsätzlicher als ein einzelnes Quartal: Wie unterscheiden sich die Ansätze im Quantencomputing eigentlich - und was bedeutet das für kleinere Unternehmen der Branche?

Ein Sektor im Sog der Technologiewerte

Quantenwerte gelten als Wachstumsgeschichten mit hohen Erwartungen und geringen Umsätzen. Das macht sie anfällig, wenn die Stimmung im Technologiesektor kippt. Zuletzt geschah genau das: Der KI-Ausverkauf trifft nicht nur Chipwerte, sondern auch Quantenaktien. Nvidia Corporation (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040), der wichtigste Ausrüster der KI-Rechenzentren, hat nach den Kursdaten der Börsenplattform auf Monatssicht rund 25 Prozent verloren. Die Kurse bewegen sich damit weniger nach technischen Fortschritten als nach der Risikobereitschaft der Märkte.

Drei Wege zum Quantenvorteil

Technologisch lassen sich drei Lager unterscheiden. Das erste ist das sogenannte Annealing, auf das D-Wave setzt. Dabei sucht das System den niedrigsten Energiezustand, um Optimierungsprobleme etwa in Logistik oder Planung zu lösen. Das Verfahren ist spezialisiert und kein universeller Quantenrechner, kommt aber nach Angaben des Unternehmens bereits kommerziell zum Einsatz.

Das zweite Lager sind gatterbasierte Universalrechner. IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) bietet mit dem Prozessor Heron r2 ein System mit 156 Qubits an, die Alphabet Inc. (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) forscht an Fehlerkorrektur mit sogenannten Surface-Codes. Diese Systeme können grundsätzlich beliebige Quantenalgorithmen ausführen, sind aber so fehleranfällig, dass ihr praktischer Nutzen von funktionierender Fehlerkorrektur abhängt.

Das dritte Lager bilden Softwareanbieter, die auf die Hardware anderer aufsetzen: Fehlerkorrektur, Kalibrierung, Sicherheit. Hier ist Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) angesiedelt.

Wo Quantum X Labs ansetzt

Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben keine eigene Quantenhardware, sondern entwickelt Software und geistiges Eigentum. Am 9. November meldete es in vorläufigen Benchmarks mit Daten von drei IBM-Prozessoren bis zu 20 Prozent weniger logische Dekodierfehler seines KI-gestützten Fehlerkorrektur-Dekodierers. Im Oktober berichtete die Sicherheitssparte QuantumQ Security über Tests ihrer Kalibrierungstechnologie LayerQake auf drei IBM-Prozessoren: Der maximale kumulative Fehler sei um das 15- bis 21-Fache gesunken, die Messverzerrung von zuvor 11 bis 15 Prozent auf unter 6 Prozent. Am 2. November folgte die erste Demonstration des Verschlüsselungsansatzes Qatacomb auf IBMs Heron r2.

Hinzu kommen Patentanmeldungen, darunter eine vom 24. September zum Wasserzeichen von Quantenschaltkreisen und eine vom 8. Oktober zu einem Zeeman-Slower-System für Atomtechnik.

Fazit

Der Quantensektor ist keine homogene Branche. Annealing, Gatterrechner und Softwareschichten lösen unterschiedliche Probleme und stehen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Für Quantum X Labs bleibt maßgeblich, ob sich die gemeldeten Verbesserungen reproduzieren lassen und in zahlende Kundenbeziehungen münden.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21670572-bewegt-anleger-d-wave-quantum-bricht-quartalszahlen-7-74

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21669987-rekordauftraege-rote-zahlen-d-wave-48-millionen-verlust-4-5-millionen-umsatz-aktie-faellt

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21684954-d-wave-quantum-611-auftraege-aktie-stuerzt-9-ab

https://www.wallstreet-online.de/statistik/top-aktien-meistgesucht

https://menafn.com/1111935451/Quantum-X-Labs-Expands-AI-Powered-Quantum-Error-Correction-Program-To-Three-IBM-Quantum-Processors-Demonstrating-Up-To-20-Fewer-Logical-Decoding-Failures

https://www.taiwannews.com.tw/news/6459752

https://finviz.com/news/413070/quantum-x-labs-announces-cyber-quantum-encryption-breakthrough-in-demonstration-with-ibm-quantum-processor-heron-r2

https://quantumcomputingreport.com/?p=47475

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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