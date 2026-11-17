EQS-Ad-hoc: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR: Thomas Saueressig wird Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE



17.11.2026 / 09:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Karlsruhe / Berlin, 17. November 2026. Die IONOS Group SE bestellt Thomas Saueressig mit Wirkung zum 1. April 2027 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der IONOS Group SE. Achim Weiß wird sein Amt zum 31. März 2027 niederlegen.



Herr Saueressig ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP SE und Chief Customer Officer. Er leitet den Vorstandsbereich Customer Value Group und verantwortet Kundenergebnisse, die Unternehmenstransformation sowie die Einführung von KI-Innovationen über die gesamte Customer Value Journey hinweg.



In früheren Funktionen war Thomas Saueressig bei SAP unter anderem als Vorstandsmitglied für die Bereiche Customer Services & Delivery sowie Product Engineering und als Chief Information Officer für die IT-Strategie und Cloud-Transformation verantwortlich.



Achim Weiß ist seit 2017 Vorstand der IONOS SE und seit 2018 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE. Nach seinem Ausscheiden Ende März 2027 wird der IONOS-Mehrheitsgesellschafter United Internet AG der nächsten Hauptversammlung im Mai 2027 vorschlagen, Herrn Weiß in den Aufsichtsrat der IONOS Group SE zu wählen.





Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957065



Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957097





Ende der Insiderinformation



17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News