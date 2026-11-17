EQS-News: Encavis GmbH
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Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt.
Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.
Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.
Mit über 5 Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.
Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com
Als einer der größten unabhängigen Energieversorger in Deutschland ist e.optimum mit Sitz im südbadischen Offenburg seit 2010 ein verlässlicher Partner für Unternehmen in allen Fragen der Strom- und Erdgasversorgung. Heute beliefert e.optimum bundesweit rund 60.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden Kilowattstunden Strom und Erdgas pro Jahr. Ergänzt wird das Produktportfolio von e.optimum durch Ökostrom sowie durch das Förderprogramm "e.optimum clean energy".
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17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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