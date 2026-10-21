Encavis hat mit dem spanischen Energieunternehmen Visalia seinen ersten hybriden Stromabnahmevertrag (PPA) geschlossen, der Photovoltaik und Windenergie kombiniert. Der Vertrag umfasst eine jährliche Liefermenge von 60 Gigawattstunden und läuft über dreieinhalb Jahre. Insgesamt sollen damit rund 210 Gigawattstunden erneuerbarer Strom geliefert werden. Der Strom stammt aus dem Aragón-Portfolio von Encavis nahe Zaragoza, das aus zwei Solarparks und drei Windparks mit einer Gesamtleistung von 199 Megawatt besteht. Durch die Kombination beider Technologien sollen sich die unterschiedlichen Erzeugungsprofile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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