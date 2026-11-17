357. 048 Solarmodule von Aiko, Photovoltaik-Wechselrichter und Mittelspannungsstationen von Sungrow, Batteriecontainer von Risen SYL und Leistungsumrichtersysteme von EPC Power - das sind die Komponenten eines Solar- und Batteriespeicherkraftwerks in der Demokratischen Republik Kongo, das durch eine vom deutschen Unternehmen Dhybrid entwickelte Plattform nicht nur gesteuert, sondern dabei auch als Grundlastkraftwerk gefahren wird. Die Anlage des Projektentwicklers Crossboundary Energy mit einer Photovoltaik-leistung von 233 Megawatt und Batteriespeichersystemen mit 123 Megavoltampere sowie 526 ...

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