Seoul / Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die asiatischen Börsen haben auch am Dienstag nachgegeben. Dabei standen Technologiewerte erneut unter Druck. So verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Massnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden ...

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