Die Wirtschaft erholt sich leicht. Bei den Gehältern der Corporate-Finance-Spezialisten kommt davon bislang allerdings wenig an. Im Gegenteil: Stattdessen sinkt die Nachfrage nach Finanzexperten, und Gehaltserhöhungen bleiben außerdem aus Das zeigt der heute frisch veröffentlichte FINANCE Gehaltsreport 2026. Im FINANCE-TV-Interview erklärt Erich Schwinghammer, Bereichsleiter Finance, HR & Procurement bei Hays und Mitherausgeber des Reports, welche Rollen gefragt bleiben und wie Künstliche Intelligenz die Anforderungsprofile verändert. Seine klare Ansage: "KI allein reicht nicht aus, um höhere Gehälter zu erzielen." Was Kandidaten stattdessen mitbringen sollten, erfahren Sie im TV-Talk. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum Unternehmen trotz leichter wirtschaftlicher Erholung weiter selektiv einstellen. • Welche Finance-Rollen aktuell besonders gefragt sind und welche sich neu erfinden müssen. • Was Künstliche Intelligenz im Finance-Alltag verändert und auf welche KI-Skills es ankommt. • Warum manche Benefits an Bedeutung verlieren, während andere unverzichtbar bleiben. • Wie Führungskräfte ihre Mitarbeitenden in unsicheren Zeiten halten können. Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Erich Schwinghammer (Bereichsleiter, Hays) Den aktuellen FINANCE Gehaltsreport 2026 können Sie hier kostenlos downloaden: https://www.finance-magazin.de/research/reports/finance-gehaltsreport/gehaltsreport-2026/ _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/