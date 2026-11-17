Die Blue Elephant Energy GmbH hat nach eigenen Angaben die Finanzierung für knapp 96 Megawattpeak Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Das Unternehmen plant die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2027. Blue Elephant Energy baut Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern an drei Standorten aus. Wie das Unternehmen am 16. November 2026 mitteilte, haben die Bauarbeiten in Pingelshagen, Alt Meteln und Klein Trebbow begonnen. Für Pingelshagen nennt das Unternehmen eine Leistung von 43 Megawattpeak ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.