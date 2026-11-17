Die Blue Elephant Energy GmbH hat nach eigenen Angaben die Finanzierung für knapp 96 Megawattpeak Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen. Das Unternehmen plant die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2027. Blue Elephant Energy baut Agri-PV in Mecklenburg-Vorpommern an drei Standorten aus. Wie das Unternehmen am 16. November 2026 mitteilte, haben die Bauarbeiten in Pingelshagen, Alt Meteln und Klein Trebbow begonnen. Für Pingelshagen nennt das Unternehmen eine Leistung von 43 Megawattpeak ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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