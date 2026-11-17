DJ SAP-Vorstand Thomas Saueressig wird CEO von Ionos

DOW JONES--SAP verliert sein Vorstandsmitglied Thomas Saueressig. Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, wird der Manager, der als Chief Customer Officer fungiert und seit 2019 im Vorstand sitzt, noch bis Ende März 2027 an Bord bleiben. Gleichzeitig teilte der Webhoster Ionos mit, dass Saueressig dort am 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz übernimmt. Er löst dann Achim Weiß ab, der in den Aufsichtsrat wechseln wird.

"Mit Thomas Saueressig gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Expertise in Customer Management, Produktentwicklung und Innovation", sagte Ralph Dommermuth, Aufsichtsratschef von Ionos und Vorstandschef der Konzernmutter United Internet.

Bei SAP soll Saueressig seine Aufgaben schrittweise an Emmanuel Raptopoulos übergeben. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. "Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Aufsichtsratschef Pekka Ala-Pietilä.

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November 17, 2026 03:19 ET (08:19 GMT)

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