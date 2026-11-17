Zürich - Die grossen Anbieter der Schweizer Parahotellerie haben im Sommer überwiegend mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Unterkünfte in den Bergen und auf dem Land. Auch für die Wintersaison zeigen sich die Anbieter zuversichtlich. Nach einem Rückgang der Logiernächte um 6 Prozent im ersten Quartal stabilisierte sich die Nachfrage im zweiten Quartal mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent. Auch im Sommergeschäft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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