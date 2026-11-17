Zürich - Der unerlaubte Einsatz von KI-Werkzeugen wird für Unternehmen zum Risiko. Laut einer Umfrage des Schweizer KI-Anbieters Spitch unter 115 Contact-Center-Fachleuten halten 91 Prozent diese sogenannte Schatten-KI für eine erhebliche Gefahr. 96 Prozent sehen darin gravierende Risiken für Datenschutz und Compliance. "Das ist kein Votum gegen KI, sondern ein Auftrag an die Führung", sagt Stephan Fehlmann, Vice President DACH bei Spitch. "KI ist ...

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