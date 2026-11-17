Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem Rekordhoch vom Vortag tiefer gestartet. Die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien drücken auf die Stimmung. Dabei stehen neben Technologie- und KI-Werten auch die Finanzwerte unter Verkaufsdruck. Bestimmendes Thema bleibt der Technologiesektor. Neue US-Beschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips nach Singapur, Malaysia und in weitere Länder haben die Sorgen um das China-Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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