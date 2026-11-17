NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach neuen Zielvorgaben für die übernommene Beazley mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf den Synergien bei den Umsätzen liegen, schrieb Philip Kett in seiner Reaktion am Dienstag. Zumal dieser positive Effekt sich als wiederkehrend erweisen könnte. Aus Anlegersicht stellten sich nun die zwei Fragen, was genau die Umsatzsynergien antreibe und ob diese den Trend zu sinkenden Umsätzen bei Beazley umkehren könne./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.



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