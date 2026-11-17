Privatplatzierung mit Umtauschangebot Die Mellenu Finance S.A. (ehemals 4finance) plant die Begebung einer neuen vorrangig besicherten Anleihe (Senior Secured Notes) mit einem Volumen von bis zu 125 Mio. Euro und einer Laufzeit von rund fünf Jahren. Dazu hat das Unternehmen mehrere Banken mit der Organisation von Investorengesprächen beauftragt. Die Platzierung soll ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten und weiteren ...

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