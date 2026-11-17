Außerordentliche Hauptversammlung am 29.12.2026 The Platform Group SE & Co. KGaA (TPG) plant für den 29. Dezember 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung. Die Aktionäre sollen über eine umfassende Neuordnung des Grundkapitals entscheiden. Vorgesehen sind eine Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 sowie eine anschließende Kapitalerhöhung um bis zu 60 Mio. Euro. Bei der geplanten Aktienzusammenlegung werden jeweils zehn bisherige Aktien zu einer neuen Aktie gebündelt. Aus den derzeit rund 26,33 Mio. ausstehenden Aktien würden damit rechnerisch etwa 2,63 Mio. Aktien. Für die Aktionäre ändert sich dadurch zunächst nichts an ihrer prozentualen Beteiligung am Unternehmen. ...

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