© Foto: Florian Wiegand - dpaLufthansa stellt 1.000 neue Cockpit-Jobs in Aussicht. Doch das Angebot an die Piloten hat eine Kehrseite.
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Zur Beilegung des Tarifkonflikts mit der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bietet Lufthansa bis Ende 2033 die Schaffung von bis zu 1.000 neuen Cockpit-Stellen sowie jährlich bis zu 150 zusätzliche Beförderungen zum Kapitän an. Im Gegenzug fordert die Airline Zugeständnisse der Piloten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarke Lufthansa Classic zu stärken.
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