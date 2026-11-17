Die Deutsche Telekom präsentierte Anfang November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026. Obgleich die Zahlen so schlecht nicht waren, wollte der Funke nicht überspringen. Diejenigen, die auf eine Zahlenrallye gesetzt hatten, wurden enttäuscht. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Deutsche-Telekom-Aktie hat sich zwischenzeitlich stabilisiert und ist mittlerweile drauf und dran, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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