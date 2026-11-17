Berlin - Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist mit hohen Erwartungen zu seinem Besuch in Aserbaidschan und Armenien aufgebrochen. Der Südkaukasus stehe an einem "Wendepunkt", sagte Wadephul am Dienstag vor seiner Abreise. Es sei die "historische Chance, Jahrzehnte von Krieg, Gewalt und Vertreibung endgültig zu überwinden".



Der Außenminister lobte die Bemühungen von Aserbaidschans Präsidenten Alijew und des armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan. Ihr "Mut und ihre Verantwortung" für Armenien und Aserbaidschan könnten "den Weg zu dauerhaftem Frieden" ebnen. Deutschland stehe Armenien und Aserbaidschan dabei als "verlässlicher Partner und Freund" zur Seite, so Wadephul.



Die Region des Südkaukasus sei ein "historischer Dreh- und Angelpunkt zwischen Europa und Asien", fügte der Minister hinzu. Diese Rolle biete "auch heute wieder riesiges Potenzial für Handel, Energiepartnerschaften und neue Verkehrsverbindungen". Dabei seien "dauerhafter Frieden und offene Grenzen" nicht nur "ein Gewinn für die Menschen der Region, sondern für die Sicherheit und Stabilität unserer gesamten europäischen Nachbarschaft". Deutschland habe seine Beziehungen mit Armenien und Aserbaidschan bereits im vergangenen Jahr auf eine "neue, strategische Grundlage" gestellt.



In Bezug auf Russland und den Ukraine-Krieg fügte Wadephul hinzu: "Über eine Annäherung seiner Nachbarn an Europa darf aber nicht in Moskau entschieden werden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass Armenien und Aserbaidschan ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten." Es sei Zeit, ihre Stimme zu hören und auf ihre Interessen einzugehen.





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