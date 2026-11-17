DJ TKMS baut vier weitere Fregatten für Deutsche Marine

DOW JONES--TKMS wird vier weitere Fregatten für die Deutsche Marine bauen. Der Marineschiffbaukonzern unterzeichnete jetzt den Vertrag über das zweite Los von Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wie die Thyssenkrupp-Tochter mitteilte. Im Oktober hatte der Bundestags-Haushaltsausschuss die Folgebeschaffung gebilligt, durch die das Fregatten-Programm auf acht Kriegsschiffe anwächst.

"Mit der Bestellung der vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung langfristig absichern", sagte TKMS-CEO Oliver Burkhard. Die Produktion der ersten beiden Fregatten des ersten Loses sei bereits angelaufen. Die erste Fregatte werde wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben, heißt es in der Mitteilung.

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November 17, 2026 04:28 ET (09:28 GMT)

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