Von Christian Rom, Portfoliomanager bei DNB Asset Management Die Energiewende tritt in eine neue Phase ein. Während lange Zeit die Reduktion von CO2-Emissionen im Vordergrund stand, gewinnen heute drei andere Faktoren zunehmend an Bedeutung: Energiesicherheit, wettbewerbsfähige Strompreise und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgt der rasante Ausbau künstlicher Intelligenz für einen zusätzlichen Nachfrageschub. Für Anleger eröffnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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